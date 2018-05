Et maintenant Gow PS4 sachant en plus que c'est un reboot et le début d'une trilogie



Pourquoi certains ne veulent pas citer les premiers ?(j'en ai ma petite idéeLe plus drole maintenant ça réclame du QTE et des cutscenes pour faire cinématographique mais quand un jeu est trop ça parle de pop corne et film interactifPire encore certains ont du mal avec le mot reboot, il n'ya pas un putain de 4 dans le titre.....Rien que l'étranger exlose 90% (et encore) des boss de la sérieIl ya des semi boss (qui sont bien des boss) du nouveau gow qui explosent plusieurs boss des anciens, donc c'est assez drole :3Le grand spectacle viens seulement de Gow3 et avant ça c'était pas non plus ouf hein[/pos]