Sonic Mania malgrés son succés critique n'aura peut-être pas de suite.En effet lors d'une interview avec le producteur Takashi Iizuka (revenant notament sur la creation de l'edition physique et des deux nouveaux persos) Famitsu lui a demandé si il avait des plan pour une suite, ce a quoi il a repondu:Maintenant de là a penser qu'il n'y aura plus de Sonic en pixelart...

posted the 05/01/2018 at 08:28 PM by guiguif