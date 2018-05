Sony et Media Molecule voient en effet sur du tres long termes puisque le directeur artistique Kareem Ettouney a révélé récemment pendant le VFX Festival, que le studio a planifié de supporter le projet sur 10 ans (en continuant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités par exemple)D'ailleurs vue que le moteur n'utilise pas des modèle 3D à base de polygones et textures à proprement parlé, le jeu s'adaptera simplement à la puissance de la console par exemple la PS5 s'ils comptent le porter.Ensuite toujours d'après le monsieur:La première phase de leur plan c'est l'écosystème Playstation.La second phase c'est ce qu'ils appellent la phase d'exportation sans entrer trop dans les détails. (J'imagine exporter vos assets dans d'autres moteur voire potentiellement pouvoir créer directement à partir du PC via une appli)