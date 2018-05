Après, la cartouche sur Street Fighter II sortie l'année dernière, iam8bit récidive avec cette fois, des cartouches pour Mega Man II et Mega Man X.Il y aura seulement 7 500 unités sont ainsi Opaque Light Blue et les 1 000 autres Glow-in-the-Dark Blue.Mega Man X sur SNES sera également tiré à 8 500 exemplaires avec 7 500 Opaque White et 1 000 Glow-in-the-Dark Blue.Chaque jeu, coûte 100$ sans les FDP et il faudra faire vite avant que tout ne soit en rupture.