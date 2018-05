Voici une Information autour du jeu God of War sur Ps4 :Le jeu totalise maintenant 39 notes parfaites. Ce qui veut dire qu’il a obtenu autant de 10/10 que le jeu Uncharted 4 : A Thief’s End. Reste à voir s’il peut dépasser maintenant le jeu The Last of US, qui lui a reçu 42 notes parfaites, sachant que certains sites n’ont toujours pas rendu leurs verdicts…Source : https://www.resetera.com/threads/god-of-war-review-thread.35649/page-416#post-7412841