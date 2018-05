Dans la foulée de la mise à jour 1.18 pour Gran Turismo Sport, Polyphony Digital a publié une vidéo tournée vers ce patch. Dans la bande-annonce en question que nous vous diffusons plus haut, il s'agit d'illustrer les nouveautés apportées par cette mise à jour.



Nous faisons donc connaissance avec la très sportive Toyota Gr Supra Racing Concept, qui crame la gomme sur divers circuits et notamment le lunaire Willow Springs. C'est également l'occasion d'avoir une vue d'ensemble du nouveau circuit "Dragon Trail Garden", qui est finalement plus qu'une variante du Dragon Trail original.



On vous rappelle que de nouvelles courses dans le mode GT League sont disponibles, comme c'est le cas dans la plupart des chaque mise à jour.