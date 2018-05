The Share Players

AAA, bientôt quadruples A... Pendant ce temps, la scène indé et les jeux avec moins de A au compteur continuent de nous régaler. Petit tour d'horizon de ce que ces jeux ont de meilleur à nous offrir ! Suivre les Share Players sur Twitter : (@theSharePlayers) : https://twitter.com/theSharePlayers En Podcast Audio sur iTunes : https://itunes.apple.com/fr/podcast/ttheshareplayers/id965677536 En Podcast Audio ailleurs que sur iTunes : http://feeds.feedburner.com/theshareplayers Suivre Nico sur Twitter : (@NicoWav) : https://twitter.com/nicowav

Like

Who likes this ?

posted the 05/01/2018 at 04:05 PM by theshareplayers