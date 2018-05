Alors que ce termine à peine l'évêment du Jour de la Terre qui avait introduit Wailmer shiny, Ninantic ne nous lache pas et balance la sauce.Effectivement, à partir de se soir, Mardi 1er Mai à 22h, les Pokémon de type Combat, tels que Machoc et Makuhita (et assurement bien d'autres), apparaîtront plus souvent à l’état sauvage.De plus, l'event se concentre donc sur les Arènes où ont lieux combats et Raids.En effet, de nombreux bonus apparaissent :- Multiplicateur d'XP de 2 pour les combats d'arènes et de Raids- 3000 poussières d'étoiles offertes pour une participation à un Raid (y compris en cas de défaite)- 1 super bonbon assuré pour une victoire en Raid- Multiplicateur de 2 pour les progressions de badges- Plus d'objets lorsque les PhotoDisques des Pokéstop et arènes seront tournés.- Et surement un shiny d'un pokémon de type combat qui sera débloqué durant l'event comme à son habitude du moins on croise les doigts !Notre Épreuve de force s’annonce musclée, alors ne ratez pas cet événement !