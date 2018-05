Voici le second trailer du prochain film du Marvel Cinematic Universe !

Alors qu'Avengers Infinity War viens à peine de sortir au cinéma battant des records, Marvel nous balance le second trailer du prochain Ant-Man.



Celui-ci donne beaucoup plus envie que le précédent et confirme de nombreuses pistes nottament sur le monde quantique (monde de l'infiniment petit ou ant-man était bloqué dans le premier film).

Avec un nouvel ennemi badass "Ghost", un Ant-man toujours plus grand et une guèpe au garde à vous un futur bon film. Nouvelle coéquipière, nouveaux ennemis, course poursuite, combat et nouveaux pouvoirs, ces images promettent encore un spectacle efficace que les fans des studios Marvel ne devraient pas louper.



Notons aussi qu'il s'écoulera dans une timeline entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War.



Rendez-vous le 18 juillet prochain pour découvrir le 20ème long-métrage du MCU dans nos salles françaises. Prêt à replonger dans le monde de l'infiniment petit ?