Voici une Information concernant le jeu Donkey Kong Country : Tropical Freeze :Voici les notes obteues par le jeu :Easy Allies : 95/100Vandal : 94/100Game Informer : 93/100Nintenderos : 92/100Meristation : 92/100NintendoWorldReport : 90/100Nintendo Enthusiast : 90/100Nintendo Insider : 90/100GameSpot : 90/100IGN : 90/100Nintendo Life : 90/100Vooks : 90/100GamesBeat : 89/100Multiplayer.it : 88/100COGconnected : 86/100Critical Hit : 85/100Everyeye.it : 85/100GamePro Germany : 83/100Press Start Australia : 80/100Digitally Downloaded : 80/100Eurogamer Italy : 80/100God is a Geek : 80/100We Got This Covered : 80/100Wccftech : 78/100Metro GameCentral : 70/100Shacknews : 70/100Trusted Reviews : 50/100Et le Test de JeuxVidéo.com :Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira ce vendredi...Source : http://www.metacritic.com/game/switch/donkey-kong-country-tropical-freeze