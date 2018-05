Pour ceux qui ont Netflix, je vous conseille cette série de 6 documentaires consacré aux personnalités suivante :- Karl Marx- Sigmund Freud- Friedrich Nietzsche- Buddha- Socrates- ConfuciusIls sont disponible pour certains sur youtube mais sans les sous titres en français.La je regarde celui sur Karl Marx et que dire à part que BORDEL qu'elle puissance au niveau dialectiqueJ'ai pas encore lu "Das Kapital" mais ça va pas tarder.En tout cas je vous recommande vivement de les regarder, c'est très instructif

Like

Who likes this ?

posted the 05/01/2018 at 01:32 PM by sussudio