Après avoir fait les 6h gratos je me suis dit que ça avait l'air pas mal. La première demo à sa sortie m'avait moyennement accroché, mais là avec le rendu 4k sur one x ça donnait envie de se plonger dans l'univers. En plus des articles rendent actuellement hommage au jeu.

Par chance je tombe sur le jeu à Micromania où je vais plus jamais : il était à 12 euros en occasion. Et à 4 euros 99 en neuf ! Juste dommage j'ai raté la promo du season pass à 10 euros.



Bon mes impressions après qq heures (je suis niveau 11) : le début est un peu fouillis on se demande quoi faire car les mécaniques de jeu et la map sont très floues. Mais une fois les premières missions faites on se prend au jeu en coop avec des inconnus, c'est beau et bien sympa niveau gameplay. Le loot accroche bien le joueur.

J'ai fait un tour dans la dark zone mais je suis sorti car j'ai eu peur lol. Trop faible.

Je me demande juste, pour le moment je fais évoluer les 3 ailes de la planque pour gagner en compétences, et je découvre d'autres planques pour avoir de nouvelles missions. C'est ça le système de jeu, ya rien que je loupe ?

Parfois on se sépare avec les inconnus de ma team, à part leur envoyer un msg pour leur dire de rappliquer y'a pas d'autre système ? Et pour se séparer de sa team j'ai pas trouvé (quand des mecs te plantent et font autre chose, les ennemis restent trop nombreux par rapport au fait qu'au final tu es seul)

Des conseils à me donner sinon?

Merci