Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Il se pourrait qu'un travail commun et surprenant entre Nintendo et Microsoft soit dévoilé au prochain E3. La plupart des rumeurs indiquent quelque chose de similaire à un monde de Mario dans le jeu Minecraft de Microsoft, l'apparition du personnage Banjo dans le jeu Super Smash Bros. sur Nintendo Switch ou le retour de Goldeneye sur cette console. Réponse début juin...Source : https://www.true-gaming.net/home/368212/

Who likes this ?

posted the 05/01/2018 at 11:04 AM by link49