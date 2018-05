J'ai eu un mois d'Avril léger en serie....merci le beau temps.



3. TROIE : LA CHUTE D'UNE CITE (Netflix)



Encore une grosse déception pour les séries à grands budget de Netflix. L'histoire de la grande bataille de Troie. Celle-ci tourne tellement autour d'amourette qu'on oublie les questions geostratégiques de l'époques, ou les grandes épopée. J'espérais une grande serie comme Rome...déception. Netflix doit être plus vigilant sur son catalogue à grand budget pour faire des series d'aussi bonne qualité que sur les series à moindre budget.









2. DAMNATION (Netflix)



J'ai fini la saison 1 de Damnation : "Pendant la Grande Dépression, un inconnu au passé violent se fait passer pour un pasteur et pousse les fermiers à se mettre en grève" Une bonne serie violente avec l'ambiance de l'époque et les débuts du Ku Klux Klan. La serie entre directement dans son sujet au premier épisode et les deux derniers épisodes sont très bien....mais ce n'est pas non plus la sèrie de l'année. La saison 1 à une vraie fin heuresement car il y aura pas de saison 2.







1. BARON NOIR (saison 2 Canal +)



La saison 1 était de grande qualité, la saison 2 est un ton en dessous. Une serie de politique à semi fictionnel. Canal + a reussit là ou Netflix à échouer avec Marseille. Evidemment c'est une serie francaise avec parfois des scénes mal joué ou trop théâtraliser mais une serie de bonne qualité globalement à suivre mais en dessous d'un House of cards par exemple. Je vous la recommande chaudement.







