Le populaire titre mobile Pokemon GO a reçu une mise à jour sur iOS et Android aujourd'hui.

La mise à jour apporte le jeu à la version 1.71.1 sur iOS et à la version 0.101.1. sur Android.



Voici les changements apportés par la dernière mise à jour :



- Les rapports d'aspect et l'interface utilisateur sont désormais optimisés pour les écrans plus grands tels que iPhone X et Samsung 8.

- Les oeufs chances et poussières d'étoiles sont maintenant accessibles et utilisables à partir des inventaires de Raid et de Combat d'Arène.

- Diverses corrections de bugs et mises à jour de performance.



Bon jeu !