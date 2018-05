Voici une Rumeur concernant le jeu Days Gone :Initialement prévu pour cette année, le jeu a été repoussé à 2019. La boutique en ligne allemande Spielegrotte a fixé la sortie du jeu au 31 janvier de l'année prochaine avec l'ouverture en plus des réservations pour la version Collector, d'après eux vendue à 199,99 euros. Reste à voir si Sony confirmera tout cela à l'E3...Source : https://www.true-gaming.net/home/368196/

posted the 05/01/2018 at 06:58 AM by link49