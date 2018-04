Alors que l'E3 approche à une vitesse folle et que les listing tombent, Capcom nous balance sur le site de l'E3 une partie de son listing.Alors pour ce qui est du jeu de combat présent sur PC et PS4 nous savons qu'il s'agit de Street Fighter V, un nouveau jeux fait donc son apparition.En effet, ce dernier est un jeux d'action/aventure et est listé sur les plateforme PC, One et Switch !Quid de la PS4 ?!Ce jeux risque donc d'être une belle surprise, mais quel peut il être ?