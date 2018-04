Voici une Information concernant le jeu God of War Ps4 :Ce mode de difficulté est le plus élevé, avec entre autres une IA plus réactive. Mais une fois le jeu fini dans ce mode, vous obtiendrez les deux boucliers illustrés au dessus et en dessous :Reste à voir si vous voulez relever ce défi, en sachant qu'il ne faut pas modifier la difficulté en cours de route, pour les obtenir également...Source : https://www.gamepur.com/news/28916-give-me-god-war-difficulty-mode-rewards.html