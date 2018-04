Comme prévu, Avengers : Infinity Wars explose tout les records. C'est simple, depuis sa sortie le 27 Avril, le film a rapporté 640,521,291$US : 257,698,183$"Le reste du monde" : 382,823,108$Le film fera très vite le milliard et finira surement aux alentours des 2 milliards.Perso, je n'ai pas encore vu le film (on m'a spoil le début).Qui a vu le film ?

Who likes this ?

posted the 04/30/2018 at 10:21 PM by leblogdeshacka