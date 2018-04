Apparemment Nintendo aurait retiré le jeude l'eshop de la. Certains y voient une possible manœuvre de Nintendo pour mettre en avant la Switch qui sera vendulà où la version Wii U était àMais il pourrait s'agir également d'une erreur de la part de Nintendo ou bien cela ne concerne pour l'instant que l'eshop américain.Pour ma part j'ai vérifié il y a quelques minute et le jeu est bien présent et également disponible sur le site de Nintendo. Vu que Gamexplain et d'autres sites en parle j'ai préféré relayer l'info.