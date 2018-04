Mon Bordel Perso

Nous commençons le tournage début juillet, à Londres. Le premier était tourné à Atlanta. Et il est vrai que nous tournons déjà beaucoup de films à Londres, mais il y a une autre raison au choix de cet endroit, qui est que oui, bien sur, Spidey passera un peu de temps à New-York, et il passera encore plus de temps à différents endroits du monde.



Dans Civil War, le fait qu'il doive se rendre à l'aéroport de Leipzig puis qu'il doive rentrer chez lui informait de la situation de Homecoming. Les deux Avengers qui précèdent cette suite informeront probablement encore plus ce prochain film.

Peter Parker et sa femme Marie-Jane partent en voyage de noce en Ecosse ou la jeune femme doit aller régler une histoire d'héritage. Une vieille tante lui lègue en effet un manoir. Une fois arrivés nos deux tourtereaux vont très vite se retrouver face à des mystères dont ils n'avaient pas l'habitude à New york ! le jeune fils de chatelain local vient de se faire enlever par... des fées !

Malgré le fait que beaucoup de gens pensaient qu’Adam débarquerait dans le volume 3, nous n’avons jamais confirmé l’information. Qui sait combien de temps cela lui prendra avant de pouvoir sortir de sa boîte. Ceci dit, j’adore Adam. Mais sa présence doit être justifiée.

Oui, définitivement. Nova est un personnage que nous pourrions vraiment utiliser dans l’univers des Gardiens. Les Gardiens 3 se passera après les deux volets des Avengers, et cela aidera à installer l’univers de Marvel pour les dix ou vingt prochaines années. L’univers cosmique de MCU est en plein développement, avec bien entendu de nouveaux personnages, dont Nova. Ce sera aussi la dernière fois où vous verrez les Gardiens tels que vous les connaissez".

Nous voulons que Ryan revienne et ça se passe plutôt bien pour le moment. Quand est-ce que ça se produira ? Ça dépendra de Ryan, quand il le souhaitera et nous ne nous pressons pas, mais je pense que nous avons déjà une idée du moment. Mais encore une fois, nous n'allons pas annoncer de film post Avengers 4 avant la sortie d'Avengers 4, ce qui est une autre raison pour laquelle nous n'irons pas au Comic-Con.

Cauchemar sera le grand méchant. Scott et moi n’avons pas encore posé les bases de l’histoire, mais ce que je peux dire c’est que, peu importe dans quoi Cauchemar va s’embarquer, je pense que le Baron Mordo, qui se considère comme le défenseur de l’ordre naturel, y sera pour quelque chose…

…Ceux qui ont lu les comics savent que Mordo a un arc très particulier, et nous en avons discuté avec Chiwetel en travaillant sur le premier film. Et une des raisons pour lesquelles Chiwetel voulait jouer Mordo, c’est parce qu’il a une fin définitive en tant que personnage et qu’elle est fascinante. Peu importe si nous sommes attachés au projet, je sais que Marvel envisage de travailler sur cette fin, et de faire de Mordo bien plus qu’un simple méchant en carton, en l'amenant au même niveau que Loki.

Eternals est l’une des très, très, très nombreuses choses sur lesquelles nous commençons activement à avoir des discussions créatives pour voir si nous croyons assez en elles pour les mettre sur notre calendrier.

Bonjour à tous ! Après la petite claque qu’a était Avengers Infinity War, je suis en mode super content, mais aussi super frustré de devoir un an pour connaitre la conclusion de cette Histoire ! Mais comme tout bon fan qui se respecte, je me suis imaginé dans ma tête ce que pourrais être la phase 4 du MCU.Parmi la liste, certains films sont déjà annoncés, d’autres en revanche sont mes pures envies, mais qui pour moi serait en adéquation avec les films existants. Actuellement, la politique de Marvel Studio est de 3 films par an, donc je vais me caller à cet agenda. Attention, certaines parties de l’article risque de spoiler Avengers Infinity War.Année 2019 :Spider-Man 2 : Tom Holland a déjà annoncé qu'il avait signé pour une trilogie, la date de sortie est annoncé pour le 5 juillet 2019 (USA). D’après les derniers informations, Kevin Feige annonce que Spider Man visitera Londres. Il devrait également aller à de nombreux autres endroits d'un bout à l'autre de la planète.Dans les comics, Spider Man visite l’écosse dans « Esprits de la Terre », réalisé par l'illustrateur Charles Vess. Publié en 1990, "Spirits of the Earth" (titre VO) est le fruit de deux années de travail pour l'artiste, notamment connu pour son travail sur la série Sandman de Neil Gaiman, qui effectue ici l'écriture, le dessin et la mise en couleur. Ce projet est né dans l'esprit de Charles Vess de sa passion pour l'Ecosse et de son attachement au personnage de "Spiderman", qui avait bercé son adolescence. Peut-être que ce comics servira d’inspiration.Année 2020 :Les Gardiens de la Galaxie : Vol. 3 : Teasé à la fin de Les Gardiens de la Galaxie : Vol. 2, James Gunn n’a rien confirmé pour le moment sur la présence d’Adam Warlock dans la suiteSelon le cinéaste, un autre personnage emblématique devrait rejoindre les aventures de Star-Lord : Nova a.k.a Richard Rider :On se dirigé donc vers une nouvelle équipe. Une chose que j’aimerais voir dans ce film : Que les gardiens de la galaxie croisent un certain Surfer d’Argent et Galactus…Black Panther 2 : Suite au grand succès du premier volet le Studio confirme vite qu'une suite va se faire. Mais pas de date encore confirmer. Kevin Feige souhaite que le réalisateur du premier, Ryan Coogler, rempile.Niveau ennemis, j’en vois 3 (c’est mon scénario) : Achebe, suite à la mort de sa femme causer par des soldats du Wakanda, vend son âme à Mephisto pour se venger des responsables de la mort de sa femme. Il provoquera des conflits entre Namor, Prince d’Atlantis, et T’Challa.Black Widow : Après avoir confié son scénario a Jac Schaeffer, Marvel Studio serait en pourparler avec trois réalisatrices pour la production du film focalisé sur Black Widow (Scarlett Johansson). Il s’agit de Deniz Gamze Erguven (Mustang, Kings), Chloe Zhao (The Rider) et Amma Asante (A United Kingdom).Selon certaines rumeurs, le film est une préquelle qui se déroulerait au milieu des années 2000, avec le Soldat de l’Hiver.Pour moi, ce film serait parfait pour introduire Les 4 Fantastiques. Le SHIELD étant au courant des projets d’un certain Red Richards et de la Zone-N. Ce dernier est convoité par un certain Winter Soldier.L’expérience tourne mal et les 4 fantastiques restent bloqué dans la Zone-N, suite au combat entre Black Widow et le soldat de l’hiver. Ca serait également l’occasion de croiser les parents de Peter Parker, qui dans les comics sont les agents du SHIELD.Année 2021 :Dr Strange 2 : Le scénariste C. Robert Cargill a répondu à une série de questions à Austin au Texas, à propos des futures aventures du Doctor Strange, toujours incarné par Benedict Cumberbatch. Selon lui, le prochain adversaire du héros devrait être Cauchemar ("Nightmare"), le seigneur de la dimension des rêves.Le film sera l’occasion de faire des voyages dimensionnels, et donc sortir les 4 Fantastiques de la Zone-N.Namor : Introduit dans Black Panther 2, le film nous feras découvrir Atlantis, un peu à la manière de Black Panther. Attuma serait, selon moi, le méchant du film (il est connu pour être un des principaux rivaux de Namor le Prince des Mers).Dans les comics, Attuma est un barbare à la force colossale, issu d'une tribu d'Atlantes bannis d'Atlantis. Une prophétie annonçait que le peuple Atlante serait mené par un grand guerrier, et Attuma continua sur cette lancée en choisissant l'épée comme symbole plutôt qu'un bouclier ou un trident. Devenu jeune adulte, il prit la tête de la tribu guerrière et jura de conquérir la cité marine.Dans les comics, son armée fut vaincue par Namor et ses alliés les Quatre Fantastiques. On pourrait facilement voir ce schéma dans le film.Avengers: The Private War of Dr. Doom : Suite à leur sortie de la Zone-N, les 4 Fantastiques s’adaptes à leurs nouveaux pouvoirs, mais aussi à notre époque. Doctor Doom retournerai en Sokovie (à la place de la Latvérie) et apprenant ce qu’il s’est passé avec les Avengers dans son pays d’origine, il décide de prendre contrôle du pays et pars en guerre contre les Avengers…Année 2022 :The Eternals : Kevin Feige à confirmer qu'un film Eternals était en développement.Pour ce qui ne connaissent pas, voici un pitch : « Il y a des millions d’années, les Célestes ont génétiquement modifiés des hommes primitifs pour en faire des surhommes. Immortels, ils vivent aussi bien dans l’espace que sur Terre, dans l’ombre de l’Humanité. D’après The Wrap, plusieurs scénaristes planchent sur le personnage de Sersi, alias la Circé de la mythologie grecque. Outre les pouvoirs cosmiques classiques des Eternals, Sersi maîtrise à la perfection la transmutation de la matière…Avec ce film, on apprendrait plus de l’aspect cosmique de Marvel.Captain Marvel 2 : Ne sachant pas encore les finalités de Captain Marvel et Avengers 4, je ne peux m’avancer sur un hypothétique synopsis. Cependant, Une suite des aventures de Captain Marvel est plus que sur.Avengers - Galactus the Devourer : Quoi de mieux comme ennemie final de la phase cosmique que Galactus ? Avec Le devellopement des 4 Fantastiques dans les précédents films, et l’exploration de la phase cosmique, Galactus semble être le candidat parfait. De plus cette version nous montrera un Galactus plus proche du comics visuellement, que le film « Les Quatre Fantastiques et le Surfer d'argent »Voila ma liste des potentiels films de la phase 4. Bien évidemment, la sortie des prochains films de la phase 3 risque de changer ma théorie, et de plus je n’ai pas lu tous les comics, donc je n’oserai pas dire que j’ai raison. De plus, il faut espérer que le deal entre la Fox et Disney soit validé entre temps. Concernant les X-MEN, je pense que Marvel compte le garder pour une hypothétique phase 5.Et vous, vous attendez quoi de la prochaine phase ?