Voici une Information autour entre autres des jeux Nintendo Labo et God of War sur Ps4 :La plus mauvaise moyenne revient au Kit Robot du jeu Nintendo Labo.Le Kit Variety du jeu Nintendo Labo se place sur le podium.Hellblade : Senua's Sacrifice est aussi une réussite sur Xbox One.Et la palme d’or revient au jeu God of War sur Ps4, qui aura perdu 1% il y a peu…Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/god-of-war