Tiens, c'est pas assez racoleur comme titre.La prochaine fois, je ferais une vidéo youtube titrée "Capcom & PS4 : la fin d'un amour ?" avec ma gueule en mode choqué.Là on sera bon.Mais pour ce qui est montré ci-dessus, c'est en fait un listing que Capcom a balancé sur le site officiel E3 2018 et comme d'hab dans ce genre de cas, il n'est pas forcément "complet".Les deux jeux de baston PC/PS4, on sait que c'est Street V donc pas besoin de se poser de questions.Pour le jeu d'action/aventure, c'est le mystère. L'absence de version PS4 indique au moins que ce n'est ni DMCV, ni Resident Evil 2 Remake.Rien ne dit non plus que c'est le même jeu dans les trois cas.L'hypothèse la plus probable, ce serait donc :Switch : Okami HDPC/One : Dead Rising 5Mais un Dead Rising 5 si vite, voilà quoiFaîtes vos paris