-Lara gardera une certaine vulnérabilité puisqu'elle fera des erR.U.S.E. sera même parfois considérée comme la grande menace par d'autres personnages.



-Les tombes seront plus terrifiantes et profondes que dans les précédents opus.



-Notre célèbre aventurière deviendra un vrai prédateur dans cette jungle puisqu'elle est maintenant plus intelligente et pleine de ressources depuis ses précédentes épopées.



-Il y aura beaucoup d'infiltration dans le jeu. Lara pourra utiliser l'environnement et les ombres afin de se mouvoir en toute discrétion.



-Lara ira de Mexico jusqu'au Pérou et le choix de la jungle était une évidence pour les développeurs. Il fallait la mettre en danger malgré tous les talents qu'elle a obtenu par le passé.



-Le grand méchant sera le docteur Dominguez, le chef du groupe la Trinité. Il tentera d'entrer dans la tête de Lara pour la faire douter de ses motivations comme d'elle-même.



-Shadow of the Tomb Raider aura une structure ouverte. Des personnages pourront être croisés si vous décidez de partir explorer telle ou telle zone. Ce ne sera pas toujours linéaire.



-Lara pourra descendre en rappel. Cette mécanique inédite met en avant la force qu'elle a développé par le passé. Le gameplay sera vertical et le grappin devra être utilisé pour les puzzles.



-Vous pourrez nager en dessous de la surface de l'eau et des secrets pourront être découverts dans les profondeurs. Les atteindre sera souvent très périlleux.





- pas de véhicules

- Lara portera une tenue indigène à un moment, masque inclus.

- possibilité de se couvrir de boue pour se camoufler

- Lara ne pousse plus autant de petits cris ou de soufflement durant les courses

- un grand hub concernera une cité perdue mentionnée dans la démo

- il s'agit du Tomb Raider le plus cinématographique à ce jour

- Eidos ne voulait pas d'un méchant vs gentil, ils voulaient des personnages en zone grise. Lara et Dominguez auront donc le même objectif avec leurs motivations et conséquences.

- la nage sera complètement libre, Lara pourra rester suffisamment sous l'eau pour explorer mais il faudra tout de même trouver des poches d'air. La première scène de nage sera intense et claustrophobique.

- on peut courir sur les murs avec le grappin et attacher la corde entre divers objets.

- retour des énigmes sur la physique

- retour de la peinture blanche pour assister le joueur (rebord pour s'accrocher par exemple) mais moins prononcé cette fois.

- Lara aura les mêmes compétences que dans ROTTR et de nouvelles

- retour des petits défis et secrets dans l'environnement, ainsi que du système de language à apprendre.

- Lara pourra récupérer de la santé à travers différents moyens contre un auparavant.

- certains secrets seront extrêmement bien cachés, impliquant cascade et réflexion

- les tombes avec quêtes narratives en dlc supporteront un mode coop

- rentrer dans un groupe d'ennemis causera la mort. Il faut désormais la jouer tactique, et utiliser la peur sur l'ennemi.

- les tombes sont pleines de pièges, et Lara n'y sera pas seule.

- piller une tombe aura des conséquences, comme réveiller une malédiction.











Spoiler histoire







- Jonah de retour



- l'histoire commence avec Lara et Jonah à Mexico durant le jour des morts



- Lara interagit avec des étrangers pendant sa traque d'un agent trinitaire



- l'histoire tourne de Lara qui traque Trinity avant qu'ils ne trouvent une dague.



- Lara, à cause de sa motivation à éliminer Trinity et son obsession envers les mythes, ne pense pas aux conséquences, et déclenche la fin du monde Maya, une apocalypse qu'elle devra réparer.



Un tsunami arrive et détruit la ville. Quand on prend le contrôle de Lara, on doit nager dans l'inondation parmi les cadavres des villageois morts par la faute de Lara.



- tout ça amène Jonah à se disputer avec Lara à propos des conséquences de ses actes égoïstes



- la première rencontre avec le grand vilain arrive quand Lara est déjà en tord après avoir déclenchée l'Apocalypse



- les ténèbres commencent à prendre le contrôle de Lara



- suite aux événements de Mexico, Lara doit voyager dans différents lieux pour tout arrêter. Le Pérou est une destination confirmée.



- les intentions de Trinity sont d'assembler différents artéfacts pour pouvoir recréer le monde tel qu'ils le souhaitent

Voici plus d'informations sur le dernier épisode de Tomb Raider.Camilla Luddington prête toujours ses traits (pas sur!! ) et sa voix ) à Lara Croft.Voxen m'a donné pleins d'infos sur le jeu, merci à lui