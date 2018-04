Electronic Arts vient tout juste d'annoncer qu'une mise à jour gratuite viendra très bientôt ajouter tout un tas d'éléments à FIFA 18 pour lui permettre de proposer des contenus officiels liés à la Coupe du Monde 2018 en Russie.

La première bonne nouvelle, c'est donc que tous les possesseurs de FIFA 18, que ce soit sur PS4, sur Xbox One, sur PC ou sur Switch, n'auront pas à se payer un nouveau jeu ni même à débourser quelques micro-thunes dans un DLC payant pour passer à la vitesse Coupe du Monde.



Dès le 29 mai prochain, une grosse mise à jour viendra en effet ajouter du contenu et des modes de jeu Coupe du Monde à FIFA 18.



Au programme, l'éditeur américain annonce :



32 équipes officielles pour jouer en modes Matchs amicaux en ligne et Compétition en ligne.

Possibilité de créer une compétition unique en sélectionnant un équipe non qualifiée pour la Coupe du Monde (poke Plume).

12 stades officiels de la coupe du Monde

Bannières des équipes nationales.

Ambiance réaliste des stades dans un mode Coup d'envoi, en solo ou avec des amis.

Mode FIFA World Cup Ultimate Team avec des "Icônes FIFA World Cup".



À noter également que l'application FIFA Mobile sera elle aussi mmise à jour, à partir du 6 juin et pour une période limitée.



gameblog.fr



Par contre toujours rien sur EA Acces....