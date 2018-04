Depuis la sortie du deuxième trailer en septembre 2017, nous étions sans grande nouvelle de Red Dead Redemption 2. Il y a eu bien sûr la révélation de la date de sortie du jeu en février dernier, accompagnée de quelques screenshots, mais depuis, c'est silence radio. Rockstar Games a visiblement décidé qu'il était temps de donner du grain à moudre et nous annonce l'arrivée du troisième trailer qui sera diffusé ce mercredi à 11h, heure américaine côte est, soit 17h, heure française

