Voici une Information autour de la Xbox One :Phil Spencer, a parlé un peu de l'E3 et de ses projets pour les jeux japonais. Il a confirmé qu'à partir du plan actuel (qui peut encore changer), il y aura bien des J-RPG sur scène lors de la conférence de presse de Microsoft à l'E3. Interrogé sur la possibilité de sortir des jeux de la Saga Yakuza sur Xbox One, il a répondu que Sega a beaucoup de bonnes franchises qui seraient intéressant de voir arriver sur cette console. Fait intéressant, on lui a aussi demandé s'il prévoyait à nouveau travailler de nouveau avec un développeur japonais sur un jeu exclusif, et il a simplement répondu oui. Il a également mentionné que le soutien des éditeurs japonais pour la Xbox One a été un objectif important pour l'entreprise, et c'est important de voir les joueurs Xbox acheter et jouer à ces jeux. Plus qu’à attendre de voir cela début juin…Source : https://www.dualshockers.com/phil-spencer-japanese-games/