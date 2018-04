Le parc VR Oriental Science Fiction Valley, situé en Chine se dévoile avec des photos.Pour rappel, le parc est situé aux abords de Guiyang, une des régions les plus pauvres du pays.A l'intérieur, 35 attractions différentes en VR, dont des montagnes russes virtuelles et une bataille spatiale futuriste.Montant du projet.... 1,5 milliard $Le directeur du parc semble plutôt optimiste « l’ouverture de notre parc va changer toute la structure du tourisme de la province de Guizhou et du Sud-Ouest de la Chine. C’est une attraction innovante parce que c’est différent ».Le parc est ouvert depuis Février je crois