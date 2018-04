Nous avons ainsi vu Radical Height, le bébé de Boss Key Productions, sortir de nulle part, mais d'autres studios autrement plus importants pourraient également se pencher sur ce concept. C'est pour cette raison qu'un fan est venu questionner Phil Spencer au sujet d'un éventuel Battle Royale signé Microsoft. La position de la compagnie américaine est simple, sauf si un concept novateur mérite clairement d'être financé, elle préfère soutenir les titres déjà en vogue : Ils sont des millions à jouer à des jeux Battle Royale actuellement; Je ne veux pas en créer un parce que d'autres en ont créé. Fortnite est gigantesque, PUBG est énorme, différentes variantes de BR sont créées par des développeurs de qualité. Je préfère soutenir, à moins que nous ne trouvions quelque chose de spécial en "first party" qui soit réellement différent. Vous l'aurez donc compris, Microsoft ne cherche pas vraiment à entrer sur ce marché ultra-compétitif, mais ne ferme pas complètement la porte. Si l'un de ses studios satellites venait à lui proposer une idée originale, peut-être que nous pourrions voir un Battle Royale estampillé du logo de la firme américaine.

