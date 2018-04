Nous découvrons aujourd'hui que le titre de Naughty Dog vient de franchir une nouvelle étape de son développement. Ashley Johnson, qui a interprété Ellie dans le premier volet et qui reprend son rôle dans cette suite nommée Part II, vient de poster une photo d'elle en combinaison de Motion Capture. Mais elle n'est pas la seule à livrer ce petit secret, car Shannon Woodward, qui est connue pour son rôle dans Westworld et joue également un rôle dans le prochain jeu des Dogs s'est elle aussi emparée de son compte Instagram pour dévoiler qu'elle a également été en studio pour capturer ses mouvements.

posted the 04/30/2018 at 10:30 AM by gat