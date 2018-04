Voici le Top 10 allant du 23 au 29 avril 2018 d’après Chart-Track :Et si vous voulez voir le Classement avec les Ventes par Editions séparées, c’est ici :Le jeu God of War conserve la première place et Yakuza 6 perd trente-trois places. Nintendo Labo : Variety Pack se place sur le podium, alors que le Robot Pack est vingtième. Cependant, sa sortie permet aux gros jeux Nintendo Switch de progresser : + 6% pour Mario Kart 8 Deluxe, +17% pour Super Mario Odyssey, + 6% The Legend of Zelda : Breath of the Wild et + 8% pour Splatoon 2...Source : https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-04-30-uk-charts-strong-second-week-for-god-of-war-as-nintendo-labo-debuts-at-no-3