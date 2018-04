En ce moment je lis la biographie de Elon Musk et que dire à part que je suis bluffé par son parcours.Le mec il lance Paypal, Ebay lui rachète pour 1,5 milliards de dollars et au lieu de mené une vie de pacha, il injecte 100 millions de dollars dans SpaceX, 70 millions dans Tesla et 10 millions dans SolarCity.et je cite le passage du livre :Vous auriez fait quoi avec le pactole vous ?

posted the 04/30/2018 at 08:38 AM by sussudio