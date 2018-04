Voici des Estimations concernant les jeux suivants :Selon Tsutaya d’abord, le jeu God of War sur Ps4 perdrat deux places, Nintendo Labo Toy - Con 01 : Variety Kit perdrait aussi deux places, The Snack World sur Nintendo Switch perdrait quatre places, Nintendo Labo Toy-Con 02 : Robot Kit perdrait dix places, Far Cry 5 perdrait quatre places, Ni no Kuni II : Revenant Kingdom quitterait le classement, Detective Pikachu quitterait aussi le classement, Monster Hunter World quitterait également le classement, Super Mario Odyssey gagnerait trois places, Splatoon 2 resterait stable, Mario Kart 8 Deluxe resterait aussi stable et The Legend of Zelda : Breath of the Wild resterait également stable.De plus, selon Comgnet, le jeu Nintendo Labo Toy - Con 01 : Variety Kit perrait six places, God of War sur Ps4 perdrait une place, Nintendo Labo Toy-Con 02 : Robot Kit quitterait déjà le classement, The Snack World sur Nintendo Switch perdrait cinq places, Far Cry 5 perdrait sept places, Super Mario Odyssey quitterait le classement, The Legend of Zelda : Breath of the Wild quitterait aussi le classement, Splatoon 2 perdrait trois places et Mario Kart 8 Deluxe perdrait cinq places.Enfin, pour terminer, voici quelques places intéressantes du Top Amazon Japon. Le jeu Nintendo Labo Toy - Con 01 : Variety Kit serait deuxième, God of War sur Ps4 serait troisième et Nintendo Labo Toy-Con 02 : Robot Kit serait vingt-deuxième.Au niveau Hardware, il ne devrait pas y avoir de changement. La Nintendo Switch serait première, la Ps4 deuxième et la 3DS troisième. Réponse mercredi prochain...Source : http://www.tsutaya.co.jp/rank/game.html?r=W090