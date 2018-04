J'ai vaincu après plusieurs dizaines de tentatives, la reine des Valkyrie.

Déjà que les 8 autres c'était pas du gâteau, mais là c'était un tout autre niveau!

La musique est épique, le boss à beaucoup de PV, et en plus elle est capable de t'attaquer de manière totalement aléatoire avec les coups des 8 autres Valkyrie!



Bref je n'avais plus ressenti autant d'intensité dans un combat depuis bon longtemps x)



Qui l'a vaincu?