J'ai fini le jeu Super Mario Odyssey après plus de 20 heures.Tout d'abord, je précise que je n'aime pas trop les Mario 3D, je préfère largement les Mario 2D. Mais là, j'ai juste adoré.Je comprenais pas trop les excellentes notes qu'avait reçu le jeu, mais en le finissant hier, j'ai compris. Ce jeu est juste brillantissime et bourré de bonnes idée de gameplay.Par contre, je ne ferais pas le jeu à 100%, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas fini un Mario 3D. Les contrôles sont parfaits, les divers costumes sont une excellente idée et certains niveaux sont juste un ode à d'anciens jeux. Des bonne idées dans chaque recoin des mondes son présents.Les environnements, variés, sont vraiment très beaux, surtout l''avant dernier et le premier. Les boss sont aussi drôles et certains sont franchement impressionnants. Chaque fois que je découvrais quelque chose, j'étais agréablement surpris. Nintendo a vraiment pensé à tous.Certaines musiques sont aussi juste anthologiques. Bref, Nintendo reste le maître dans ce domaine, et ce jeu en est la parfaite illustration de leur savoir-faire, intacte malgré les années.Avec le jeu Donkey Kong Country : Tropical Freeze qui sort vendredi, la console se dote/va se doter de deux jeux de plate-forme cultissimes.Bref, Nintendo a vraiment offert un chef d'oeuvre à la Nintendo Switch, qui marquera l'Histoire tellement tout y est maîtrisé à la perfection, tout simplement...