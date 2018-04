Salut à tous voila je viens de commencer ffbe et si il y a des joueurs ici je voulais savoir: 1. Pour le pull au début (5*) est ce que certaines unités sont mieux que d'autre 2. Quels sont les meilleurs unités pour vous Merci à tous d'avance pour vos réponses :P

posted the 04/29/2018 at 05:09 PM by xyrlic