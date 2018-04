Pour ceux que ça intéresse, je vend deux de mes consoles.



1) Xbox 360



C'est une Xbox 360 Slim 250 Go RGH (Reset Glitch) :



- Émulateur Xbox déverrouillé

- Lecture des jeux Xbox/Xbox 360/XBLA/DLC/Emulateurs

- Freestyle/Aurora en dashboard







2) Wii U



- Wii U noire 32 Go en boite avec tout ses accessoires (pack NSMB Wii U)

- Carte SD 64 go

- Mode Wii hacké

- Lancement des jeux Wii/Wii U/Gamecube/DS ainsi que les jeux Virtual Console sur clé usb/carte sd/disque dur (mp pour plus de détails)

- Chaine Nintendont pour jouer aux jeux GameCube sur le gamepad

- Retroarch 1.7.2



En gros la console permet de faire tourner l'ensemble des consoles Nintendo (hors 3DS) ainsi que les consoles Sega (jusqu'au 32X) ainsi que les jeux d'arcade (Mame/FBA).







Plus de renseignements par MP