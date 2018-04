Les présentations E3 de 2014 et de 2015 avec Robot Chicken ( la blague avec Mother 3 ) et les Muppets ( " my puppet body is ready " ) étaient assez marrantes et du coup, j'espère que Nintendo pour cet E3 refera une présentation avec un style similaire, pourquoi pas avec un style genre pâte à modeler ( Wallace & Gromit ) ?Voici les extraits des dit-éditions en souvenir :Et vous, à quoi imaginez vous le type de format envisagé par Nintendo pour cet E3 2018 ?