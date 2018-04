Notamment Ittetsu Suzuki, directement de développement de Soul Sacrifice.God Eater 3 sortira sur PS4 et PC

Au cours du sommet, Bandai Namco a révélé que son nouveau partenaire de développement pour God Eater 3 est «First Studio» de Marvellous qui travaille sur Fate / Extella Link, et qui comprend également du personnel qui a travaillé sur Soul Sacrifice.

posted the 04/29/2018 at 01:10 PM by jenicris