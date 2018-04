Voilà juste pour dire à chaud après une session de 4 heurs d'affilé (et 10 à 15h en tout), que Sony Santa Monica sont de vrai cinglés (dans le bon sens ^^)Bon c'est pas nouveau en fait, Sony Santa Monica a toujours était un des devs JV des plus talentueux et perfectionniste de l'industrie, mais la ils ont franchi un nouveau cap!! Très rarement un tel niveau de perfection fut atteint dans le JV, voir jamais sur certain aspects, cette bombe monumental mais sérieux, j'y joue doucement pas envie de le finir tellement il est trop parfait le jeu OMG.Et bon sang de sa mère que ça fait trop plaisir de retrouvé Kratos, un des persos les plus charismatique du JV et de mes persos favori tout court, le tout sous un autre angle (mais qui contrairement à quelque apparences, Kratos c'est toujours KRATOS!!! LE KRATOOOOOSSS!!! )Petite capture (qui spoile rien ^^)