Je n'arrive pas a me remettre de ce combat contre l'étranger, c'était tellement impressionnant et jouissif que j'ai relancé une nouvelle partie pour refaire ce boss.C’était complètement dingue, et on s'y attend pas du tout. L'étranger fait passer le combat contre Hercule de God of War III pour un combat de clown!J'ai jamais vu Kratos avoir autant de mal contre un adversaire et bon sang cette sensation de puissance, c'est juste divin.Malheureusement on m'a prévenu de pas s'attendre a des combats de boss aussi spectaculaire par la suite (sauf un ou deux boss), si c'est le cas c'est vraiment dommage...(j'en suis au début au lac des 9 ).Une grosse baffe pour l'instant ce jeu et pour une fois depuis des années, je prends enfin plaisir à faire des quêtes annexes.Bon moi je retourne a Midgar bye !