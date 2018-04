J'ai fini le jeu Far Cry 5 après 2 jours, 15 heures et 35 minutes.Tout d'abord, je précise que j'ai commencé la Saga à partir du 3 et je ne suis pas trop FPS, excepté les Saga Deus EX et Far Cry.Tout d'abord, j'ai trouvé le jeu très beau graphiquement parlant, alors que j'y ai joué sur Xbox One, et non sur Xbox One X par exemple. Les visages sot bluffants et la faune et la flore également, surtout pour un jeu en monde ouvert. Le big boss du jeu est aussi charismatique, rien à voir avec celui du 4 habillé en rose. D'ailleurs, tous les membres de la famille sont un peu timbrés.Au niveau du scénario, ça reste du Far Cry assez classique. Mais c'est plutôt la morale et surtout la critique de certains aspects de la société qui est intéressante. La fin m'a par contre laissé un peu sur ma faim par contre.Au niveau de l'IA ennemi, l'un des principaux reproches faits au jeu, elle ne m'a pas dérangé plus que ça. De plus, je précise que je n'ai eu aucun bug durant toute l'aventure, et ce, malgré que ce soit un jeu Ubisoft.Au niveau du gameplay, ça reste aussi du Far Cry. C'est simple mais efficace. Le bestiaire, tout comme les ennemis, est riche, à l'image des autres opus. Il y a aussi énormément de chose à faire, avec un environnement vaste. J'ai tout débloqué, même si j'avoues que j'ai pas fini les quêtes comme celles des barils de whisky ou des cartes de base-ball.Les musiques sont pas mal, et certaines collent bien à l'ambiance, rajoutant un effet comique. D'ailleurs, certaines missions sont assez drôles, même si l'humour est assez gras. Enfin, les temps de chargement sont très rapides, sauf celui du début du jeu.J'ai adoré Far Cry Primal, moins Far Cry 4, j'ai aimé Far Cry 3, et je irais simplement que Far Cry 5 est du niveau de ce dernier...Source : member15179.html