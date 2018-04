Tout est dans le titre, nommez votre stage et thème favori de tout jeux de baston confondu, avec lien de thème.Pour ma part la réponse est simple a, meilleur Stage/Ost tout jeu de combat confondu, Lei Wulong Hong Kong Rooftop de Tekken 2Hong Kong pendant la nuit, au summum d'une terrasse, et tout les lumiére qui vont avec, avec un théme épic, et bien évidemment Lei Wulong le Flic ultime au charisme inégalé what Freaking else