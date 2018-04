Voici une Information concernant le jeu SoulCalibur VI :Amazon Italie a modifié la mention 2018 et précise maintenant que le jeu sortira le 27 septembre prochain, sur Ps4 et Xbox One. Si cette date se confirme, alors on pourra dire que le mois de septembre sera juste surchargé niveau sorties. Commercialement parlant, il risque d’y avoir des victimes collatérales…Source : https://www.true-gaming.net/home/367984/