Maintenant que God of War est dispo, j'aimerai savoir si pour certain, ce dernier à dépasser Uncharted 4(ou Lost Legacy) en terme de qualité graphique?Perso je viens de remettre Uncharted 4 et il me colle toujours une patate dans la gueule!Clairement je le trouve plus beau que God of War!Attention cela-dit, graphiquement God of War est superbe lui aussi^^Bref vous pouvez donner votre avis, de préférence sans bagarre ni insulte.Merci