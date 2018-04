C'est une fois encore un store qui vend la mèche : le PlayStation Store de Hongkong a en effet hébergé momentanément les premières images et les premiers détails relatifs à Pro Evolution Soccer 2019, une édition qui fera l'impasse cette anneé sur la licence officielle de la Ligue des Champions, fin de contrat oblige.



En compensation, Konami promet pour cette année des "ajouts représentatifs en matière de championnats sous licence" et une version revue et corrigée du mode myClub, la variante maison du mode Ultimate Team. Dans le détail, l'éditeur japonais prétend que "chaque élément a été repensé", qu'il s'agisse de la façon dont les joueurs intègrent l'équipe aux versions spéciales des éléments susceptibles d'être ajoutés tout au long de l'année.



Compatible 4K HDR, cette version essaiera une fois encore de proposer un compromis simu satisfaisant, en insistant cette fois-ci sur la personnalité des joueurs. Une ambition qui se traduira par 11 variantes de profils de joueurs, de nouvelles animations pour les frappes et une gestion plus crédible de la fatigue, aussi bien sur le terrain que sur le plan visuel ; il y a même un nom pour ça, la "Visible Fatigue". Comme chaque saison, on nous annonce également un mode Carrière un peu plus riche du côté des transferts, avec la prise en compte des nouvelles licences et la possibilité de participer à l'International Champions Cup en guise de tournoi de pré-saison.



Les trois premières images rappellent enfin le partenariat qui lie la série et la légende David Beckham, mais aussi la place privilégiée qu'occupent le FC Barcelone et le Borussia Dortmund dans la promotion parmi les clubs sous licence officielle. Enfin, et c'est sans doute le plus important, la sortie du jeu interviendrait le 30 août prochain, mais on attendra quand même une confirmation de l'éditeur pour déjà se projeter.