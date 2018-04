Non, mais Square-Enix va encore fumer avec ses prix sur les collectors dans l'avenir.A peine les précos ouvertes pour le coffret collector de Shadow of the Tomb Raider que celui-ci est déjà en rupture sur le store de Square!!!Bon, j'attends de voir le collector de DQ XI au prix de 299.99€Descriptif du store Square:Le coffret est au prix de 199.99€ sur One et PS4