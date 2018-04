[...]Frostpunk a trouvé pas moins deacquéreurs en l'espace deL'occasion pour Grzegorz Miechowski, le président du studio, de confirmer que Frostpunk sera étoffé par desmais aussi des extensions en bonne et due forme...Outre l'ajout de modes et de scénarios, un travail sur l'équilibrage de la difficulté est aussi dans les plans, tout comme l'ajout d'un mode bac à sable jouable de façon illimitée.

posted the 04/27/2018 at 05:32 PM by nicolasgourry