Voici une Information autour du jeu Detroit : Become Human :L'analyste de Wedbush Securities, Michael Pachter, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le jeu se vende bien, bien qu'il ait un attrait plus limité par rapport aux autres exclusivités Ps4 et donc son succès sera un peu plus limité. Selon lui, le titre devrait s'écouler dans le monde entre 3 et 4 millions d'exemplaires, soit moins que le jeu Heavy Rain et ses 5 millions. Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira le 25 mai prochain...Source : https://gamingbolt.com/detroit-become-human-will-sell-around-3-4-million-copies-says-michael-pachter