Tout commence sur cette annonce :Je lis le truc et devant cette instrumentalisation débile d'un drame, mon sang ne fait qu'un tour. Et je mets en commentaire:Je reste poli, mais au fond c'est vrai quand même, il est où le rapport entre 86 personnes tuées par un camion sur la côte d'azure, et des types qui vont faire de l'alpinisme au népal pour y déposer des cailloux peints?La modération fait comme elle fait toujours sur ce foutu site, faudrait pas qu'on ait une discussion de fond sur un sujet, même par erreur comme ça, des fois que ça ferais fonctionner le cerveau des consommateurs.On va dire que c'était la fois de trop, je recois le message de la modération me disant que ce "genre de propos ne correspond pas à la communauté toute propre, toute moutonneuse et toute lobotomisée du site"Je réponds donc, encore une fois, je reste poli hein.Et me voilà ban, et ayant bien rit.